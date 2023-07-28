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Трампу висунули додаткові звинувачення у справі про зберігання секретних документів – ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 28 липня 2023, 03:03
Трампу висунули додаткові звинувачення у справі про зберігання секретних документів – ЗМІ
Дональд Трамп. ФОТО: GETTY IMAGES

Спеціальний прокурор США Джек Сміт висунув додаткові звинувачення проти колишнього президента Дональда Трампа у справі щодо ймовірно неправомірного поводження з секретними документами після завершення каденції у Білому домі.

Джерело: CNN

Деталі: Повідомляється, що Трампу висунули звинувачення за трьома новими пунктами.

Один з пунктів передбачає навмисне зберігання інформації, пов'язаної із національною обороною, а два інших – з нібито спробами влітку 2022 року видалити відеоматеріали спостереження в резиденції Трампа Мар-а-Лаго, де зберігалися документи, пише видання.

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Зазначається, що прокурор також висунув звинувачення третьому обвинуваченому у розслідуванні роботи Дональда Трампа з секретними документами після його президентства – Карлосу Де Олівейрі, 56-річному робітнику з технічного обслуговування резиденції.

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Нагадаємо: За даними Reuters, судове засідання у справі про неналежне поводження із секретними документами з боку Дональда Трампа призначили на 20 травня 2024 року.

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Теми: ТрампсудСША
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