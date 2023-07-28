Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трампу висунули додаткові звинувачення у справі про зберігання секретних документів – ЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 28 липня 2023, 03:03
Трампу висунули додаткові звинувачення у справі про зберігання секретних документів – ЗМІ
Дональд Трамп. ФОТО: GETTY IMAGES

Спеціальний прокурор США Джек Сміт висунув додаткові звинувачення проти колишнього президента Дональда Трампа у справі щодо ймовірно неправомірного поводження з секретними документами після завершення каденції у Білому домі.

Джерело: CNN

Деталі: Повідомляється, що Трампу висунули звинувачення за трьома новими пунктами.

Реклама:

Один з пунктів передбачає навмисне зберігання інформації, пов'язаної із національною обороною, а два інших – з нібито спробами влітку 2022 року видалити відеоматеріали спостереження в резиденції Трампа Мар-а-Лаго, де зберігалися документи, пише видання.

Зазначається, що прокурор також висунув звинувачення третьому обвинуваченому у розслідуванні роботи Дональда Трампа з секретними документами після його президентства – Карлосу Де Олівейрі, 56-річному робітнику з технічного обслуговування резиденції.

Читайте також: Дональд Трамп та кімнати з таємницями: чому експрезиденту США загрожує 400 років в'язниці

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: За даними Reuters, судове засідання у справі про неналежне поводження із секретними документами з боку Дональда Трампа призначили на 20 травня 2024 року.

Теми: ТрампсудСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Трамп
Штурм Капітолія: Трампа судитимуть у розпал виборчої кампанії у США
Трамп пройшов процедуру арешту, пробувши у в'язниці 20 хв
CNN: Трамп планує з'явитися до в'язниці у зв'язку з пред'явленим йому звинуваченням
Останні новини
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
Усі новини...
Реклама: