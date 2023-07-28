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Трампу выдвинули дополнительные обвинения по делу о хранении секретных документов – СМИ

"Украинская правда"Пятница, 28 июля 2023, 03:03
Трампу выдвинули дополнительные обвинения по делу о хранении секретных документов – СМИ
Дональд Трамп. ФОТО: GETTY IMAGES

Специальный прокурор США Джек Смит выдвинул дополнительные обвинения против бывшего президента Дональда Трампа по делу о вероятно неправомерном обращении с секретными документами после завершения каденции в Белом доме.

Источник: CNN

Детали: Сообщается, что Трампу предъявили обвинения по трем новым пунктам.

Один из пунктов предусматривает умышленное хранение информации, связанной с национальной обороной, а два других – с якобы попытками летом 2022 года удалить видеоматериалы наблюдения в резиденции Трампа Мар-а-Лаго, где хранились документы, пишет издание.

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Отмечается, что прокурор также предъявил обвинения третьему обвиняемому в расследовании работы Дональда Трампа с секретными документами после его президентства – Карлосу Де Оливейре, 56-летнему рабочему по техническому обслуживанию резиденции.

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Напомним: По данным Reuters, судебное заседание по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами со стороны Дональда Трампа назначили на 20 мая 2024 года.

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Темы: ТрампсудСША
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