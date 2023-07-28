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У Держдепі відповіли на обіцянки Путіна надати безкоштовне зерно країнам Африки

"Українська правда"П'ятниця, 28 липня 2023, 03:50
У Держдепі відповіли на обіцянки Путіна надати безкоштовне зерно країнам Африки
ДЕРЖДЕП США. ФОТО GETTY IMAGES

Наразі обіцянки президента РФ забезпечити деякі країни Африки безкоштовним зерном – це лише слова, а не дії, заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател.

Джерело: Пател, якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Дії, безумовно, повинні говорити за себе гучніше, ніж слова, у будь-якій ситуації, включно з протидією глобальній загрозі продовольчої безпеки".

Деталі: Пател також наголосив, що блокування РФ Чорноморської зернової ініціативи мало серйозний вплив на глобальну продовольчу безпеку.

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Як відомо, під час російсько-африканського саміту у Санкт-Петербурзі Путін пообіцяв поставити безкоштовне зерно шістьом африканським країнам. Він заявив, що в найближчі місяці "РФ безкоштовно поставить країнам Африки по 25-50 тисяч тонн зерна і забезпечить безкоштовну доставку".

За словами російського президента, зерно отримають Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканська республіка і Еритрея.

Нагадаємо: Володимир Путін заявив, що РФ вийшла із "зернової угоди", оскільки вона нібито не виправдала гуманітарного призначення щодо зниження ризиків голоду в найбідніших країнах Африки, Азії і Латинської Америки.

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Теми: ПутінАфрикаСШАзерно
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