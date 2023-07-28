В Госдепе ответили на обещания Путина предоставить бесплатное зерно странам Африки

Сейчас обещания президента РФ обеспечить некоторые страны Африки бесплатным зерном – это лишь слова, а не действия, заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател.

Источник: Пател, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Действия, безусловно, должны говорить за себя громче, чем слова, в любой ситуации, включая противодействие глобальной угрозе продовольственной безопасности".

Детали: Пател также отметил, что блокирование РФ Черноморской зерновой инициативы имело серьезное влияние на глобальную продовольственную безопасность.

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Как известно, во время российско-африканского саммита в Санкт-Петербурге Путин пообещал поставить бесплатное зерно шести африканским странам. Он заявил, что в ближайшие месяцы "РФ бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна и обеспечит бесплатную доставку".

По словам российского президента, зерно получат Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканская республика и Эритрея.

Напомним: Владимир Путин заявил, что РФ вышла из "зерновой сделки", поскольку она якобы не оправдала гуманитарного назначения по снижению рисков голода в беднейших странах Африки, Азии и Латинской Америки.