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Сили оборони відбили напад російської ДРГ на Сумщині – прикордонники

Валентина РоманенкоП'ятниця, 28 липня 2023, 08:16
Сили оборони відбили напад російської ДРГ на Сумщині – прикордонники
ілюстративне фото: pressjfo.news

Сили оборони 27 липня відбили черговий захід диверсійно-розвідувальної групи російського агресора у Сумській області.

Джерело: речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Вчора наші Сили оборони відбили чергову спробу заходу ДРГ по Сумщині.

По таких групах українські захисники (прикордонники, підрозділи ЗСУ, Національної гвардії) відразу відкривають вогонь при виявленні. В подальшому вони ні з чим відходять за межі кордону".

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Деталі: За словами Демченка, основне завдання ворожих диверсантів – у першу чергу виявити розташування Сил оборони України, а також проводити різні заходи, в тому числі мінування місцевості для того, щоб уразити наших захисників.

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Теми: диверсантивійнаСумська областьПрикордонна служба
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