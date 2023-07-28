Силы обороны отбили нападение российской ДРГ на Сумщине – пограничники

Силы обороны 27 июля отбили очередное заход диверсионно-разведывательной группы российского агрессора в Сумской области.

Источник: спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Вчера наши Силы обороны отбили очередную попытку захода ДРГ по Сумской области.

По таким группам украинские защитники (пограничники, подразделения ВСУ, Национальной гвардии) сразу открывают огонь при обнаружении. В дальнейшем они ни с чем отходят за пределы границы".

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Детали: По словам Демченко, основная задача вражеских диверсантов - в первую очередь выявить расположение Сил обороны Украины, а также проводить различные мероприятия, в том числе минирование местности для того, чтобы нанести потери нашим защитникам.