Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Силы обороны отбили нападение российской ДРГ на Сумщине – пограничники

Валентина РоманенкоПятница, 28 июля 2023, 08:16
Силы обороны отбили нападение российской ДРГ на Сумщине – пограничники
иллюстративное фото: pressjfo.news

Силы обороны 27 июля отбили очередное заход диверсионно-разведывательной группы российского агрессора в Сумской области.

Источник: спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Вчера наши Силы обороны отбили очередную попытку захода ДРГ по Сумской области.

Реклама:

По таким группам украинские защитники (пограничники, подразделения ВСУ, Национальной гвардии) сразу открывают огонь при обнаружении. В дальнейшем они ни с чем отходят за пределы границы".

Детали: По словам Демченко, основная задача вражеских диверсантов - в первую очередь выявить расположение Сил обороны Украины, а также проводить различные мероприятия, в том числе минирование местности для того, чтобы нанести потери нашим защитникам.

Темы: диверсантывойнаСумская областьПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
диверсанты
ФСБ заявила, что задержала диверсанта, который подорвал газопровод в Крыму
Пограничники рассказали, на каких участках враг засылает больше всего ДРГ
В Крыму диверсанты взорвали склад боеприпасов - ГУР
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: