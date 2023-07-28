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США передадуть Україні автономні безпілотники Skydio

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 28 липня 2023, 08:24
США передадуть Україні автономні безпілотники Skydio
ілюстрація skydio.com

Агентство Сполучених Штатів із міжнародного розвитку анонсувало передачу Україні дев'яти автономних дронів Skydio для документування воєнних злочинів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу USAID

Деталі: Безпілотники передадуть Офісу генпрокурора України. Skydio 2+ оснащені 4K камерами, їх будуть використовувати для зйомки фото- та відеоматеріалів для документування воєнних злочинів.

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Дослівно: "Вони допоможуть Офісу генпрокурора задокументувати понад 115 000 випадків руйнування цивільної інфраструктури, а також докази порушень прав людини у прифронтових громадах та на звільнених територіях".

Що прередувало: Наразі дві українські правозахисні коаліції за підтримки USAID задокументували понад 40 тисяч випадків воєнних злочинів Росії з 24 лютого 2022 року. USAID також бере участь у спільних візитах з документування воєнних злочинів з Офісом уповноваженого з прав людини в Україні.

Нагадаємо: 18 липня очільниця USAID Саманта Пауер під час візиту в Україну оголосила про виділення 250 мільйонів доларів на допомогу українським фермерам, які потерпають від блокування експорту зерна після повномасштабного вторгнення Росії.

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Також вона оголосила про виділення понад 500 мільйонів доларів гуманітарної допомоги та передала ДСНС обладнання на суму 2,3 мільйона доларів.

Теми: СШАбезпілотникидопомога Українівійна
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