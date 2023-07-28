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США передадуть Україні автономні безпілотники Skydio

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 28 липня 2023, 08:24
США передадуть Україні автономні безпілотники Skydio
ілюстрація skydio.com

Агентство Сполучених Штатів із міжнародного розвитку анонсувало передачу Україні дев'яти автономних дронів Skydio для документування воєнних злочинів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу USAID

Деталі: Безпілотники передадуть Офісу генпрокурора України. Skydio 2+ оснащені 4K камерами, їх будуть використовувати для зйомки фото- та відеоматеріалів для документування воєнних злочинів.

Дослівно: "Вони допоможуть Офісу генпрокурора задокументувати понад 115 000 випадків руйнування цивільної інфраструктури, а також докази порушень прав людини у прифронтових громадах та на звільнених територіях".

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Що прередувало: Наразі дві українські правозахисні коаліції за підтримки USAID задокументували понад 40 тисяч випадків воєнних злочинів Росії з 24 лютого 2022 року. USAID також бере участь у спільних візитах з документування воєнних злочинів з Офісом уповноваженого з прав людини в Україні.

Нагадаємо: 18 липня очільниця USAID Саманта Пауер під час візиту в Україну оголосила про виділення 250 мільйонів доларів на допомогу українським фермерам, які потерпають від блокування експорту зерна після повномасштабного вторгнення Росії.

Також вона оголосила про виділення понад 500 мільйонів доларів гуманітарної допомоги та передала ДСНС обладнання на суму 2,3 мільйона доларів.

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Теми: СШАбезпілотникидопомога Українівійна
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