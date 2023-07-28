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США передадут Украине автономные беспилотники Skydio

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 28 июля 2023, 08:24
США передадут Украине автономные беспилотники Skydio
иллюстрация skydio.com

Агентство Соединенных штатов по международному развитию анонсировало передачу Украине девяти автономных дронов Skydio для документирования военных преступлений.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу USAID

Детали: Беспилотники передадут Офису генпрокурора Украины. Skydio 2+ оснащены 4K камерами, их будут использовать для съемки фото- и видеоматериалов для документирования военных преступлений.

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Дословно: "Они помогут Офису генпрокурора задокументировать более 115 000 случаев разрушения гражданской инфраструктуры, а также доказательства нарушений прав человека в прифронтовых общинах и на освобожденных территориях".

Что предшествовало: Две украинские правозащитные коалиции при поддержке USAID задокументировали более 40 тысяч случаев военных преступлений России с 24 февраля 2022 года. USAID также участвует в совместных визитах по документированию военных преступлений с Офисом уполномоченного по правам человека в Украине.

Напомним: 18 июля руководительница USAID Саманта Пауэр во время визита в Украину объявила о выделении 250 миллионов долларов на помощь украинским фермерам, которые страдают от блокирования экспорта зерна после полномасштабного вторжения России.

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Также она объявила о выделении более 500 миллионов долларов гуманитарной помощи и передала ГСЧС оборудование на сумму 2,3 миллиона долларов.

Темы: СШАбеспилотникипомощь Украиневойна
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