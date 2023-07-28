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ЗСУ знищили вже понад 4 тисячі дронів РФ оперативно-тактичного рівня

Валентина РоманенкоП'ятниця, 28 липня 2023, 08:32
ЗСУ знищили вже понад 4 тисячі дронів РФ оперативно-тактичного рівня
інфографіка ДПСУ

Втрати російських загарбників за добу 27 липня становили 560 вояків, 4 танки, 14 бронемашин, 30 артсистем та 11 безпілотників.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 244830 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4190 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8161 (+14) од,
  • артилерійських систем – 4775 (+30) од,
  • РСЗВ – 698 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 458 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 311 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 1347 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7240 (+11) од,
  • спеціальна техніка ‒ 709 (+1).

Дані постійно уточнюються, зазначають у Генштабі.

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Теми: війна
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