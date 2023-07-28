ВСУ уничтожили уже более 4 тысяч дронов РФ оперативно-тактического уровня
Пятница, 28 июля 2023, 08:32
Потери российских захватчиков за сутки 27 июля составили 560 вояк, 4 танка, 14 бронемашин, 30 артсистем и 11 беспилотников.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 244830 (+560) человек ликвидировано,
- танков - 4190 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 8161 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 4775 (+30) ед,
- РСЗО - 698 (+0) ед,
- средства ПВО - 458 (+1) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4007 (+11),
- крылатые ракеты - 1347 (+0),
- корабли / катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7240 (+11) ед,
- специальная техника - 709 (+1).
Данные постоянно уточняются, отмечают в Генштабе.