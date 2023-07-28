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ВСУ уничтожили уже более 4 тысяч дронов РФ оперативно-тактического уровня

Валентина РоманенкоПятница, 28 июля 2023, 08:32
ВСУ уничтожили уже более 4 тысяч дронов РФ оперативно-тактического уровня
инфографика ГПСУ

Потери российских захватчиков за сутки 27 июля составили 560 вояк, 4 танка, 14 бронемашин, 30 артсистем и 11 беспилотников.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 244830 (+560) человек ликвидировано,
  • танков - 4190 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 8161 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 4775 (+30) ед,
  • РСЗО - 698 (+0) ед,
  • средства ПВО - 458 (+1) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 311 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4007 (+11),
  • крылатые ракеты - 1347 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7240 (+11) ед,
  • специальная техника - 709 (+1).

Данные постоянно уточняются, отмечают в Генштабе.

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Темы: война
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