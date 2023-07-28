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На Миколаївщині трактористи підірвалися на касетному снаряді, один загинув

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 28 липня 2023, 09:49
На Миколаївщині трактористи підірвалися на касетному снаряді, один загинув
Фото з Telegram Шайхета

У Миколаївській області двоє трактористів підірвались на касетному снаряді під час сільськогосподарських робіт – один загинув, інший перебуває в лікарні.

Джерело: начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет у Telegram

Пряма мова: "Трагічний випадок трапився неподалік селища Лепетиха Березнегуватської громади.

Двоє трактористів приїхали на поле, аби заготовити на зиму для худоби солому. В якусь мить один із селян наступив на касетний снаряд, що лежав на полі, і небезпечний пристрій здетонував". 

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Деталі: Чоловіки отримали мінно-вибухові травми тіла. 48-річний потерпілий помер на місці події. Іншого чоловіка доставили до медичного закладу.

Пряма мова: "Вкотре звертаюсь до громадян, будьте максимально уважні та обережні, особливо в тих населених пунктах, які піддавалися активним обстрілам. При виявленні небезпечних вибухових предметів одразу телефонуйте 102".

Теми: Миколаївська областьмінуваннярозмінуванняжертви
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