На Николаевщине трактористы подорвались на кассетном снаряде, один погиб

В Николаевской области двое трактористов подорвались на кассетном снаряде во время сельскохозяйственных работ - один погиб, другой госпитализирован.

Источник: начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет в Telegram

Прямая речь: "Трагический случай произошел недалеко от поселка Лепетиха Березнеговатской общины.

Двое трактористов приехали на поле, чтобы заготовить на зиму для скота солому. В какой-то момент один из крестьян наступил на кассетный снаряд, лежавший на поле, и опасное устройство сдетонировало".

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Детали: Мужчины получили минно-взрывные травмы тела. 48-летний пострадавший скончался на месте происшествия. Другого мужчину доставили в медицинское учреждение.

Прямая речь: "В очередной раз обращаюсь к гражданам, будьте максимально внимательны и осторожны, особенно в тех населенных пунктах, которые подвергались активным обстрелам. При обнаружении опасных взрывчатых предметов сразу звоните 102".