Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Николаевщине трактористы подорвались на кассетном снаряде, один погиб

Татьяна ЛозовенкоПятница, 28 июля 2023, 09:49
На Николаевщине трактористы подорвались на кассетном снаряде, один погиб
Фото из Telegram Шайхета

В Николаевской области двое трактористов подорвались на кассетном снаряде во время сельскохозяйственных работ - один погиб, другой госпитализирован.

Источник: начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет в Telegram

Прямая речь: "Трагический случай произошел недалеко от поселка Лепетиха Березнеговатской общины.

Реклама:

Двое трактористов приехали на поле, чтобы заготовить на зиму для скота солому. В какой-то момент один из крестьян наступил на кассетный снаряд, лежавший на поле, и опасное устройство сдетонировало". 

Детали: Мужчины получили минно-взрывные травмы тела. 48-летний пострадавший скончался на месте происшествия. Другого мужчину доставили в медицинское учреждение.

Прямая речь: "В очередной раз обращаюсь к гражданам, будьте максимально внимательны и осторожны, особенно в тех населенных пунктах, которые подвергались активным обстрелам. При обнаружении опасных взрывчатых предметов сразу звоните 102".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Николаевская областьминированиеразминированиежертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Николаевская область
Притворялась "детективом" и обманывала семьи пропавших бойцов: на Николаевщине задержали мошенницу
Украинцев призывают к осмотрительности 23-24 августа: У нас День Независимости, а россияне коварны
"Психические болезни" для уклонистов: на Николаевщине разоблачили масштабную схему торговли справками
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: