Шойгу поїхав до КНДР на тлі проблем Росії з озброєннями – Білий дім
У Білому домі заявили, що міністр оборони РФ Сергєй Шойгу відвідав Північну Корею на тлі труднощів із придбанням озброєнь, які переживає Кремль.
Джерело: координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє Голос Америки, передає Європейська правда
Пряма мова: "Це не секрет... Путін звертається до інших країн по допомогу і підтримку у веденні війни в Україні. І це, як ми знаємо, включає в себе деякі контакти з (Північною Кореєю)".
Деталі: Кірбі нагадав, що Північна Корея підтримує Кремль у війні проти України і постачає зброю, включно з піхотними ракетами і снарядами.
Державні ЗМІ Північної Кореї повідомили про приїзд Шойгу у четвер. Зокрема, російський міністр супроводжував північнокорейського лідера Кім Чен Ина на виставці озброєнь, де було представлено балістичні ракети КНДР з ядерними боєголовками.
Візит Шойгу став першим візитом російського міністра оборони до Північної Кореї після розпаду СРСР.
Що передувало:
- У червні лідер КНДР Кім Чен Ин обіцяв "триматися за руки" з президентом Росії Владіміром Путіним і зміцнювати стратегічну співпрацю заради спільної мети – побудови потужної країни.
- Північна Корея прагне налагодити тісніші зв'язки з Кремлем і підтримала Москву після її вторгнення в Україну минулого року, звинувачуючи в цьому "гегемоністську політику" і "зарозумілість" США і Заходу.