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Шойгу поїхав до КНДР на тлі проблем Росії з озброєннями – Білий дім

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 28 липня 2023, 10:28
Шойгу поїхав до КНДР на тлі проблем Росії з озброєннями – Білий дім
СКРІН З ВІДЕО ПЕРЕГОВОРІВ Шойгу та Кан Сун Нама, ОПУБЛІКОВАНОГО ТАСС

У Білому домі заявили, що міністр оборони РФ Сергєй Шойгу відвідав Північну Корею на тлі труднощів із придбанням озброєнь, які переживає Кремль.

Джерело: координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє Голос Америки, передає Європейська правда 

Пряма мова: "Це не секрет... Путін звертається до інших країн по допомогу і підтримку у веденні війни в Україні. І це, як ми знаємо, включає в себе деякі контакти з (Північною Кореєю)".

Деталі: Кірбі нагадав, що Північна Корея підтримує Кремль у війні проти України і постачає зброю, включно з піхотними ракетами і снарядами.

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Державні ЗМІ Північної Кореї повідомили про приїзд Шойгу у четвер. Зокрема, російський міністр супроводжував північнокорейського лідера Кім Чен Ина на виставці озброєнь, де було представлено балістичні ракети КНДР з ядерними боєголовками.

Візит Шойгу став першим візитом російського міністра оборони до Північної Кореї після розпаду СРСР.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У червні лідер КНДР Кім Чен Ин обіцяв "триматися за руки" з президентом Росії Владіміром Путіним і зміцнювати стратегічну співпрацю заради спільної мети – побудови потужної країни.
  • Північна Корея прагне налагодити тісніші зв'язки з Кремлем і підтримала Москву після її вторгнення в Україну минулого року, звинувачуючи в цьому "гегемоністську політику" і "зарозумілість" США і Заходу.

Теми: РосіяКНДРСША
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