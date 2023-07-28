Шойгу поїхав до КНДР на тлі проблем Росії з озброєннями – Білий дім

У Білому домі заявили, що міністр оборони РФ Сергєй Шойгу відвідав Північну Корею на тлі труднощів із придбанням озброєнь, які переживає Кремль.

Джерело: координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє Голос Америки, передає Європейська правда

Пряма мова: "Це не секрет... Путін звертається до інших країн по допомогу і підтримку у веденні війни в Україні. І це, як ми знаємо, включає в себе деякі контакти з (Північною Кореєю)".

Деталі: Кірбі нагадав, що Північна Корея підтримує Кремль у війні проти України і постачає зброю, включно з піхотними ракетами і снарядами.

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Державні ЗМІ Північної Кореї повідомили про приїзд Шойгу у четвер. Зокрема, російський міністр супроводжував північнокорейського лідера Кім Чен Ина на виставці озброєнь, де було представлено балістичні ракети КНДР з ядерними боєголовками.

Візит Шойгу став першим візитом російського міністра оборони до Північної Кореї після розпаду СРСР.

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