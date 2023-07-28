Шойгу поехал в КНДР на фоне проблем России с вооружениями - Белый дом

В Белом доме заявили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Северную Корею на фоне трудностей с приобретением вооружений, которые переживает Кремль.

Источник: координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби, сообщает Голос Америки, передает Европейская правда

Прямая речь: "Это не секрет... Путин обращается к другим странам за помощью и поддержкой в ведении войны в Украине. И это, как мы знаем, включает в себя некоторые контакты с (Северной Кореей)".

Детали: Кирби напомнил, что Северная Корея поддерживает Кремль в войне против Украины и поставляет оружие, включая пехотные ракеты и снаряды.

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Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о приезде Шойгу в четверг. В частности, российский министр сопровождал северокорейского лидера Ким Чен Ына на выставке вооружений, где были представлены баллистические ракеты КНДР с ядерными боеголовками.

Визит Шойгу стал первым визитом российского министра обороны в Северную Корею после распада СССР.

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