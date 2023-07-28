Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шойгу поехал в КНДР на фоне проблем России с вооружениями - Белый дом

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 28 июля 2023, 10:28
Шойгу поехал в КНДР на фоне проблем России с вооружениями - Белый дом
СКРИН С ВИДЕО ПЕРЕГОВОРОВ Шойгу и Кан Сун Нама, ОПУБЛИКОВАННОГО ТАСС

В Белом доме заявили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Северную Корею на фоне трудностей с приобретением вооружений, которые переживает Кремль.

Источник: координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби, сообщает Голос Америки, передает Европейская правда

Прямая речь: "Это не секрет... Путин обращается к другим странам за помощью и поддержкой в ведении войны в Украине. И это, как мы знаем, включает в себя некоторые контакты с (Северной Кореей)".

Детали: Кирби напомнил, что Северная Корея поддерживает Кремль в войне против Украины и поставляет оружие, включая пехотные ракеты и снаряды.

Реклама:

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о приезде Шойгу в четверг. В частности, российский министр сопровождал северокорейского лидера Ким Чен Ына на выставке вооружений, где были представлены баллистические ракеты КНДР с ядерными боеголовками.

Визит Шойгу стал первым визитом российского министра обороны в Северную Корею после распада СССР.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В июне лидер КНДР Ким Чен Ын обещал "держаться за руки" с президентом России Владимиром Путиным и укреплять стратегическое сотрудничество ради общей цели - построения мощной страны.
  • Северная Корея стремится наладить более тесные связи с Кремлем и поддержала Москву после ее вторжения в Украину в прошлом году, обвиняя в этом "гегемонистскую политику" и "высокомерие" США и Запада.

Темы: РосcияКНДРСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Военкома из Одесской области после "общественного резонанса" отправили на передовую

фото, видео В Грузии сошел оползень на курорте: 6 погибших, много пропавших без вести

видео, фотоСпецоперация в Новороссийске: дрон СБУ пробил десантный корабль окупантов

фотоНа Закарпатье обвалился мост: отдыхающие упали в реку, есть погибшая

Суд в США избрал меру пресечения Трампу

фото, видеоЖурналисты получили доказательства, что РФ обстреливает Украину ракетами, отданными за газ

Все новости...
Росcия
Япония ужесточает запрет на экспорт товаров в Россию
Президент Грузии назвала провокацией прибытие в Батуми лайнера с российскими туристами
Дисквалификация Харлан: МОК призвал международные федерации быть чувствительными к соревнованиям между украинцами и россиянами
Последние новости
12:52
видеоПод Москвой вспыхнул склад с пластиком и резиной
12:43
В Польше задержан российский шпион
12:30
Сообщение РФ об атаках на Новороссийский порт привели к скачку цен на пшеницу - Bloomberg
12:28
Домой вернули тела 44 павших защитников
12:20
Возврат довоенных налогов на горючее прибавит к инфляции 0,7% - НБУ
12:17
фотоВ небе над Киевом засняли суперлуну
12:16
Игнат: Обучение пилотов на F-16 будет не таким долгим, как надеются россияне
12:15
Украина перепрофилирует ПВО, чтобы защитить порты − Гуменюк
11:51
Дубинский приехал на допрос в ГБР - источник
11:45
фотоСБУ задержала бывшего соратника Кивы, который сливал позиции ВСУ в сеть
Все новости...
Реклама: