Шойгу поехал в КНДР на фоне проблем России с вооружениями - Белый дом
В Белом доме заявили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Северную Корею на фоне трудностей с приобретением вооружений, которые переживает Кремль.
Источник: координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби, сообщает Голос Америки, передает Европейская правда
Прямая речь: "Это не секрет... Путин обращается к другим странам за помощью и поддержкой в ведении войны в Украине. И это, как мы знаем, включает в себя некоторые контакты с (Северной Кореей)".
Детали: Кирби напомнил, что Северная Корея поддерживает Кремль в войне против Украины и поставляет оружие, включая пехотные ракеты и снаряды.
Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о приезде Шойгу в четверг. В частности, российский министр сопровождал северокорейского лидера Ким Чен Ына на выставке вооружений, где были представлены баллистические ракеты КНДР с ядерными боеголовками.
Визит Шойгу стал первым визитом российского министра обороны в Северную Корею после распада СССР.
Что предшествовало:
- В июне лидер КНДР Ким Чен Ын обещал "держаться за руки" с президентом России Владимиром Путиным и укреплять стратегическое сотрудничество ради общей цели - построения мощной страны.
- Северная Корея стремится наладить более тесные связи с Кремлем и поддержала Москву после ее вторжения в Украину в прошлом году, обвиняя в этом "гегемонистскую политику" и "высокомерие" США и Запада.