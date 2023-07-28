Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шойгу поехал в КНДР на фоне проблем России с вооружениями - Белый дом

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 28 июля 2023, 10:28
Шойгу поехал в КНДР на фоне проблем России с вооружениями - Белый дом
СКРИН С ВИДЕО ПЕРЕГОВОРОВ Шойгу и Кан Сун Нама, ОПУБЛИКОВАННОГО ТАСС

В Белом доме заявили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Северную Корею на фоне трудностей с приобретением вооружений, которые переживает Кремль.

Источник: координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби, сообщает Голос Америки, передает Европейская правда

Прямая речь: "Это не секрет... Путин обращается к другим странам за помощью и поддержкой в ведении войны в Украине. И это, как мы знаем, включает в себя некоторые контакты с (Северной Кореей)".

Реклама:

Детали: Кирби напомнил, что Северная Корея поддерживает Кремль в войне против Украины и поставляет оружие, включая пехотные ракеты и снаряды.

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили о приезде Шойгу в четверг. В частности, российский министр сопровождал северокорейского лидера Ким Чен Ына на выставке вооружений, где были представлены баллистические ракеты КНДР с ядерными боеголовками.

Визит Шойгу стал первым визитом российского министра обороны в Северную Корею после распада СССР.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало:

  • В июне лидер КНДР Ким Чен Ын обещал "держаться за руки" с президентом России Владимиром Путиным и укреплять стратегическое сотрудничество ради общей цели - построения мощной страны.
  • Северная Корея стремится наладить более тесные связи с Кремлем и поддержала Москву после ее вторжения в Украину в прошлом году, обвиняя в этом "гегемонистскую политику" и "высокомерие" США и Запада.

Темы: РосcияКНДРСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Россияне заявили о сбитии беспилотников над несколькими областями
В московских аэропортах задерживались десятки рейсов
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: