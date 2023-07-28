Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили прокоментували ідею відновити авіапольоти в Україні: Ракети РФ долітають усюди

Валентина РоманенкоП'ятниця, 28 липня 2023, 10:38
Повітряні сили прокоментували ідею відновити авіапольоти в Україні: Ракети РФ долітають усюди
Закритий авіапростір над Україною. Скриншот із сайту flightradar24.com

У Повітряних силах скептично оцінюють можливість відновлення польотів цивільної авіації в Україні під час дії воєнного стану.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Тут важко зрозуміти, як можна у стані війни взагалі проводити польоти. Бачте, ми мали зерновий коридор, з якого Росія вийшла одноосібно. Вони що, з Росією будуть домовлятися, щоб та не обстрілювала гуманітарні авіаційні коридори?..

Реклама:

Сьогодні всі аеродроми, які є в Україні (у нас десятки різних аеродромів різного призначення), всі є оперативними. У нас війна, у нас воєнний стан, і ви бачите, що долітає усюди, в будь-якій точці країни можуть з'явитись ракети, ворожі дрони.

Скільки летить "Кинжал", всі прекрасно знають.  Компанії цивільні, які хочуть працювати в Україні, – це дійсно приємно, що навіть попри таку ситуацію є бажаючі завоювати український авіаційний ринок. Ми велика держава, нам потрібне авіаційне сполучення не лише з іншими країнами, але й всередині країни".

Деталі: За словами Ігната є ще, наприклад, питання страхування: як у воюючій державі страхувати борти і життя громадян, там де літають над головою ракети.

ВІДЕО ДНЯ

Практика Ізраїлю, країни, яка повністю може прикрити ППО свою територію, до України теж не може бути застостована, оскільки у нас дуже велика територія.

На ремарку журналіста щодо думки відкрити для польотів аеропорт в Ужгороді, де, мовляв, злітно-посадкові смуги – на території України, але літаки злітають уже фактично в повітряний простір Словаччини, мовляв, РФ не наважиться бити по країні НАТО, Ігнат зауважив, що теоретично ніщо не завадить ворогу використати свою відому практику: заявити, що на території аеродрому перебуває "західна техніка" і вдарити по злітно-посадкових смугах.

Пряма мова: "Ракети летять звідусіль і різних типів, противник потужний, має технологічну зброю. Звісно, дуже хочеться, щоб запрацювала авіація, але у нас перекритий повітряний простір над Україною станом на зараз, і думаю, ще не скоро його відкриють".

Що передувало: Ірландський лоукостер Ryanair заявив, що розглядає можливість відновлення невеликої кількості рейсів в Україну до кінця 2023 року за умови успішних переговорів щодо часткового відкриття повітряного простору. 

Знати більше: Україна – не Ізраїль. Чи можливо відкрити українське небо до кінця війни?

Теми: авіавійнаПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
авіа
У Росії впав вертоліт ФСБ: екіпаж загинув
Літаки на Житомирщині зіткнулись під час маневру розвороту, ДБР розслідує 3 версії
У Румунії назвали останню перешкоду для навчання українських пілотів на F-16
Останні новини
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
Усі новини...
Реклама: