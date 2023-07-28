Воздушные силы прокомментировали идею возобновить авиаполеты: Ракеты РФ долетают всюду

В Воздушных силах скептически оценивают возможность возобновления полетов гражданской авиации в Украине во время действия военного положения.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Здесь трудно понять, как можно в состоянии войны вообще проводить полеты. Видите ли, у нас был зерновой коридор, из которого Россия вышла единолично. Они что, с Россией будут договариваться, чтобы та не обстреливала гуманитарные авиационные коридоры?

Сегодня все аэродромы, которые есть в Украине (у нас десятки разных аэродромов разного назначения), все являются оперативными. У нас война, у нас военное положение, и вы видите, что долетает всюду, в любой точке страны могут появиться ракеты, вражеские дроны.

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Сколько летит "Кинжал", все прекрасно знают. Компании гражданские, которые хотят работать в Украине, - это действительно приятно, что даже несмотря на такую ситуацию есть желающие завоевать украинский авиационный рынок. Мы большое государство, нам нужно авиационное сообщение не только с другими странами, но и внутри страны".

Детали: По словам Игната есть еще, например, вопрос страхования: как в воюющем государстве страховать борта и жизни граждан, там где летают над головой ракеты.

Практика Израиля, страны, которая полностью может прикрыть ПВО свою территорию, к Украине тоже не может быть применима, поскольку у нас очень большая территория.

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На ремарку журналиста относительно мнения открыть для полетов аэропорт в Ужгороде, где, мол, взлетно-посадочные полосы - на территории Украины, но самолеты взлетают уже фактически в воздушное пространство Словакии, мол, РФ не решится бить по стране НАТО, Игнат отметил, что теоретически ничто не помешает врагу использовать свою известную практику: заявить, что на территории аэродрома находится "западная техника" и ударить по взлетно-посадочным полосам.

Прямая речь: "Ракеты летят отовсюду и разных типов, противник мощный, имеет технологическое оружие. Конечно, очень хочется, чтобы заработала авиация, но у нас перекрыто воздушное пространство над Украиной по состоянию на сейчас, и думаю, еще не скоро его откроют".

Что предшествовало: Ирландский лоукостер Ryanair заявил, что рассматривает возможность возобновления небольшого количества рейсов в Украину до конца 2023 года при условии успешных переговоров по частичному открытию воздушного пространства.

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