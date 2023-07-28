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Орбан закликав до переговорів з Путіним та повторив маячню про війну до останнього українця

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 28 липня 2023, 11:40
Орбан закликав до переговорів з Путіним та повторив маячню про війну до останнього українця
Віктор Орбан, фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вчергове закликав до переговорів, щоб припинити війну з Росією та повторив брехливі пропагандистські тези президента країни-агресора Володимира Путіна про те, що нібито Захід "воюватиме до останнього українського солдата".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Magyar Hirlap, яка цитує Орбана

Пряма мова: "Завжди є сенс говорити про мир, коли йде війна. Після війни сотням тисяч людей буде важко жити повноцінним життям, тому ми повинні говорити про мир. Якщо голос миру не буде достатньо сильним, суспільство буде сприймати війну як вирішення проблеми. Цю ситуацію можна вирішити лише шляхом дипломатії та переговорів"/

Деталі: Орбан також повторив свої попередні нісенітниці про те, що "Україна вже давно практично втратила свій суверенітет", а також те, що у Києва "закінчилися засоби" для ведення війни.

Він стверджує, що з початком повномасштабного вторгнення країнам Заходу треба було "локалізувати війну, як це зробила Ангела Меркель".

"Це те, що треба було зробити зараз. Це те, що ми пропонували. Захід зараз цього не робить. Він посилає гроші, зброю. Звичайно, українці воюють. Захід воює до останнього українського солдата", – заявив Орбан.

Що було раніше:

  • Тези про "війну Заходу до останнього українця" Путін озвучив на засіданні Радбезу РФ 22 червня. Перд цим у такому ж ключі висловлювався речник Путіна Дмитрій Пєсков.
  • Представники угорської влади не соромляться повторювати брехню російської пропаганди. Зокрема, напередодні голова адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що "жодних значних результатів" контрнаступ Україні не приніса позиція Будапешта про переговори – обґрунтована.

Читайте також статтю про те, як працює антиукраїнська та антизахідна пропаганда в Угорщині.

Теми: ОрбанПутінвійнаУкраїна
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