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Орбан призвал к переговорам с Путиным и повторил бред о войне до последнего украинца

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 28 июля 2023, 11:40
Орбан призвал к переговорам с Путиным и повторил бред о войне до последнего украинца
Виктор Орбан, фото: Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз призвал к переговорам, чтобы прекратить войну с Россией и повторил лживые пропагандистские тезисы президента страны-агрессора Владимира Путина о том, что якобы Запад "будет воевать до последнего украинского солдата".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Magyar Hirlap, которая цитирует Орбана

Прямая речь: "Всегда есть смысл говорить о мире, когда идет война. После войны сотням тысяч людей будет трудно жить полноценной жизнью, поэтому мы должны говорить о мире. Если голос мира не будет достаточно сильным, общество будет воспринимать войну как решение проблемы. Эту ситуацию можно решить только путем дипломатии и переговоров".

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Детали: Орбан также повторил свои предыдущие глупости о том, что "Украина уже давно практически потеряла свой суверенитет", а также то, что у Киева "закончились средства" для ведения войны.

Он утверждает, что с началом полномасштабного вторжения странам Запада надо было "локализовать войну, как это сделала Ангела Меркель".

"Это то, что надо было сделать сейчас. Это то, что мы предлагали. Запад сейчас этого не делает. Он посылает деньги, оружие. Конечно, украинцы воюют. Запад воюет до последнего украинского солдата", – говорит Орбан.

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Что предшествовало:

  • Тезисы о "войне Запада до последнего украинца" Путин озвучил на заседании Совбеза РФ 22 июня. Перед этим в таком же ключе высказывался пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
  • Представители венгерских властей не стесняются повторять ложь российской пропаганды. В частности, накануне глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что "никаких значительных результатов" контрнаступление Украины не принесло, а позиция Будапешта о переговорах – обоснована.

Читайте статью о том, как работает антиукраинская и антизападная пропаганда в Венгрии.

Темы: ОрбанПутинвойнаУкраина
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