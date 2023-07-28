В одеському Будинку профспілок вибухнула граната: є загиблий та поранений

У підвалі Будинку профспілок в Одесі вибухнула граната в руках масажиста, який орендував там приміщення – він загинув, його клієнт поранений.

Джерело: поліція Одещини

Дослівно: "Поліцейські встановлюють обставини вибуху в одеському Будинку профспілок. За попередньою інформацією, внаслідок необережного поводження вибухнула граната. У результаті загинула людина".

Деталі: На місці працює слідчо-оперативна група та фахівці управління вибухотехнічної служби. Встановлюються обставини події. Поліція обіцяє надати детальну інформацію згодом.

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Оновлено: Як повідомила поліція, попередньо встановлено, що внаслідок необережного поводження граната вибухнула у руках масажиста-реабілітолога, який орендував підвальне приміщення у Будинку профспілок. Реабілітолог загинув, а його відвідувач отримав баротравму легкого ступеня.

Зараз місце події оглядається спеціалістами вибухотехніками. Походження боєприпасу поліцейські встановлюватимуть у розслідування. Попередня кваліфікація злочину – за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою "нещасний випадок" та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.