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В одесском Доме профсоюзов взорвалась граната: есть погибший и раненый

Татьяна ЛозовенкоПятница, 28 июля 2023, 14:00
В одесском Доме профсоюзов взорвалась граната: есть погибший и раненый
фото полиции

В подвале Дома профсоюзов в Одессе взорвалась граната в руках массажиста, который арендовал там помещение - он погиб, его клиент ранен.

Источник: полиция Одесской области

Дословно: "Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в одесском Доме профсоюзов. По предварительной информации, в результате неосторожного обращения взорвалась граната. В результате погиб человек".

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Детали: На месте работает следственно-оперативная группа и специалисты управления взрывотехнической службы. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Полиция обещает предоставить подробную информацию позже.

Обновлено: Как сообщила полиция, предварительно установлено, что в результате неосторожного обращения граната взорвалась в руках массажиста-реабилитолога, который арендовал подвальное помещение в Доме профсоюзов. Реабилитолог погиб, а его посетитель получил баротравму легкой степени.

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Сейчас место происшествия осматривается специалистами взрывотехниками. Происхождение боеприпаса полицейские будут устанавливать в ходе расследования. Предварительная квалификация преступления - по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай" и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

 
 

Темы: Одессавзрывполиция
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