ЗМІ дізнались, що включатимуть нові санкції ЄС проти Білорусі

Санкції Євросоюзу проти Білорусі за підтримку розв’язаної Росією війни проти України, стосуватимуться товарів подвійного призначення, авіазапчастин, також у санкційні списки увійдуть 38 фізичних осіб.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: За даними видання, ЄС запровадить експортні обмеження щодо товарів подвійного призначення, таких як дрони або комп'ютери, які можуть бути використані в бойових діях в Україні, а також щодо авіазапчастин .

Крім того, до санкційного списку включать 38 фізичних осіб і три організації, розповіли виданню європейські дипломати на умовах анонімності.

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