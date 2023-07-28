ЗМІ дізнались, що включатимуть нові санкції ЄС проти Білорусі
П'ятниця, 28 липня 2023, 12:03
Санкції Євросоюзу проти Білорусі за підтримку розв’язаної Росією війни проти України, стосуватимуться товарів подвійного призначення, авіазапчастин, також у санкційні списки увійдуть 38 фізичних осіб.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico
Деталі: За даними видання, ЄС запровадить експортні обмеження щодо товарів подвійного призначення, таких як дрони або комп'ютери, які можуть бути використані в бойових діях в Україні, а також щодо авіазапчастин .
Крім того, до санкційного списку включать 38 фізичних осіб і три організації, розповіли виданню європейські дипломати на умовах анонімності.
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Що було раніше:
- Перед цим посли ЄС погодили запровадження нових санкцій проти Білорусі за її причетність до російської загарбницької війни.
- Обмежувальні заходи щодо Мінська через його участь у війні Росії проти України у Брюсселі обговорювали протягом кількох місяців.
- Водночас глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс наполягає на подальшому посиленні санкцій проти Білорусі.