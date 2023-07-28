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СМИ узнали, что будут включать новые санкции ЕС против Беларуси

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 28 июля 2023, 12:03
СМИ узнали, что будут включать новые санкции ЕС против Беларуси
Фото: Getty Images

Санкции Евросоюза против Беларуси за поддержку развязанной Россией есть войны против Украины, будут касаться товаров двойного назначения, авиазапчастей, также в санкционные списки войдут 38 физических лиц.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: По данным издания, ЕС введет экспортные ограничения в отношении товаров двойного назначения, таких как дроны или компьютеры, которые могут быть использованы в боевых действиях в Украине, а также в отношении авиазапчастей.

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Кроме того, в санкционный список включат 38 физических лиц и три организации, рассказали изданию европейские дипломаты на условиях анонимности.

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Темы: БеларусьЕСсанкции
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