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Зраднику, який шпигував за ЗСУ на Кіровоградщині, обіцяли роботу в ФСБ РФ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 28 липня 2023, 13:48
Зраднику, який шпигував за ЗСУ на Кіровоградщині, обіцяли роботу в ФСБ РФ
фото прокуратури

Правоохоронці затримали чергового зрадника, який збирав інформацію для ворога про військові об’єкти Кіровоградщини.

Джерело: пресслужба СБУ, Кіровоградська обласна прокуратура

Деталі: Зловмисником виявився мешканець міста Торецьк на Донеччині, якого російська спецслужба завербувала ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, зазначають в СБУ.

Після 24 лютого 2022 року чоловік отримав завдання прибути на Кіровоградщину як переселенець зі сходу України для проведення розвідувально-підривної діяльності.

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Після того як російський агент оселився в одному з населених пунктів області, він почав збирати інформації про місця базування підрозділів ЗСУ. Насамперед намагався виявити бойові позиції української протиповітряної оборони і встановити локації місцевих штабів тероборони.

Щоб отримати ці відомості, зловмисник влаштувався ремонтником на одному з військових об’єктів регіону. За кожне виконане завдання окупанти "гарантували" своєму поплічнику грошову оплату у розмірі до 5 тисяч гривень. Крім того, як винагороду ФСБ РФ обіцяла "евакуювати" цього агента до Росії і працевлаштувати до лав спецслужби країни-агресора.

За даними прокуратури, протягом травня-липня 2023 року через месенджер Telegram, чоловік неодноразово надсилав представникам російських розвідувальних органів дані з координатами військових об’єктів та можливих місць дислокації українських військових.

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У спецслужбі кажуть, що затримали фігуранта "на гарячому", коли він приховано фотографував об’єкт ЗСУ. У зловмисника вилучили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з представником ФСБ РФ та фіксації місць базування українських захисників.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваному безальтернативний запобіжний захід - тримання під вартою.

Теми: держзрадавійнаКіровоградська областьСБУ
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