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Предателю, который шпионил за ВСУ на Кировоградщине, обещали работу в ФСБ РФ

Валентина РоманенкоПятница, 28 июля 2023, 13:48
Предателю, который шпионил за ВСУ на Кировоградщине, обещали работу в ФСБ РФ
фото прокуратуры

Правоохранители задержали очередного предателя, который собирал информацию для врага о военных объектах Кировоградщины.

Источник: пресс-служба СБУ, Кировоградская областная прокуратура

Детали: Злоумышленником оказался житель города Торецк Донецкой области, которого российская спецслужба завербовала еще до начала полномасштабного вторжения РФ, отмечают в СБУ.

После 24 февраля 2022 года мужчина получил задание прибыть в Кировоградскую область как переселенец с востока Украины для проведения разведывательно-подрывной деятельности.

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После того как российский агент поселился в одном из населенных пунктов области, он начал собирать информацию о местах базирования подразделений ВСУ. Прежде всего пытался выявить боевые позиции украинской противовоздушной обороны и установить локации местных штабов теробороны.

Чтобы получить эти сведения, злоумышленник устроился ремонтником на одном из военных объектов региона. За каждое выполненное задание оккупанты "гарантировали" своему приспешнику денежную оплату в размере до 5 тысяч гривен. Кроме того, в качестве вознаграждения ФСБ РФ обещала "эвакуировать" этого агента в Россию и трудоустроить в ряды спецслужбы страны-агрессора.

По данным прокуратуры, в течение мая-июля 2023 года через мессенджер Telegram, мужчина неоднократно посылал представителям российских разведывательных органов данные с координатами военных объектов и возможных мест дислокации украинских военных.

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В спецслужбе говорят, что задержали фигуранта "с поличным", когда он скрыто фотографировал объект ВСУ. У злоумышленника изъяли мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с представителем ФСБ РФ и фиксации мест базирования украинских защитников.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

По ходатайству прокуроров суд избрал подозреваемому безальтернативную меру пресечения - содержание под стражей.

Темы: госизменавойнаКировоградская областьСБУ
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