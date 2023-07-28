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77% українців повністю впевнені у перемозі України у війні

П'ятниця, 28 липня 2023, 14:05
77% українців повністю впевнені у перемозі України у війні
Мурал у Києві, автор – Sasha Korban

Українці демонструють високу віру у перемогу в війні з Росією: три чверті громадян повністю впевнені в українській перемозі. 

Джерело: результати соціологічного опитування Міжнародного центру української перемоги (ICUV), проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва й Центром політичної соціології, оприлюднені "Опорою"

Деталі: 77% респондентів повністю впевнені у перемозі України, 16% – скоріше вірять у перемогу. 

При цьому для 70% громадян перемогою буде звільнення від ворога всіх окупованих територій України. 

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Для 60% опитаних важливими показниками перемоги є також повернення всіх полонених і депортованих, для 51% – покарання воєнних злочинців.

36% опитаних згодні на деякі поступки, але це не стосується відмови від частини територій, а також від вступу України в НАТО і ЄС, як поступки Росії. 

Ідею "миру за будь-яку ціну" підтримує тільки 6% українських громадян України. 

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54% опитаних поміж можливих гарантій безпеки обрали саме вступ до НАТО. Найбільш популярною безпековою альтернативою вступу до Альянсу є угода про стратегічну оборонну співпрацю з кількома країнами-членами НАТО, таку ідею підтримує 16%. 

Довідка: Опитування проведене за аналітичними напрацюваннями й на замовлення Міжнародного центру української перемоги (ICUV). Дослідження виконане Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології протягом 5-15 червня 2023 року. 

Методом face-to-face був опитаний 2001 респондент віком від 18 років. Вибірка є багатоступеневою із застосуванням випадкового відбору населених пунктів на перших етапах та квотним відбором респондентів на кінцевому етапі. Вибіркова сукупність відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року.

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