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77% украинцев полностью уверены в победе Украины в войне

Пятница, 28 июля 2023, 14:05
77% украинцев полностью уверены в победе Украины в войне
Мурал в Киеве, автор – Sasha Korban

Украинцы демонстрируют высокую веру в победу в войне с Россией: три четверти граждан полностью уверены в украинской победе.

Источник: результаты социологического опроса Международного центра украинской победы (ICUV), проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива и Центром политической социологии, обнародованные "Опорой"

Детали: 77% респондентов полностью уверены в победе Украины, 16% – скорее верят в победу.

При этом для 70% граждан победой будет освобождение от врага всех оккупированных территорий Украины.

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Для 60% опрошенных важными показателями победы также будет возвращение всех пленных и депортированных, для 51% – наказание военных преступников.

36% опрошенных согласны на некоторые уступки, но это не касается отказа от части территорий, а также от вступления Украины в НАТО и ЕС как уступки России.

Идею "мира любой ценой" поддерживает только 6% украинских граждан Украины.

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54% опрошенных из возможных гарантий безопасности выбрали именно вступление в НАТО. Наиболее популярной альтернативой для вступления в Альянс является соглашение о стратегическом оборонном сотрудничестве с несколькими странами-членами НАТО, такую идею поддерживает 16%.

Справка: Опрос проведен по аналитическим наработкам и по заказу Международного центра украинской победы (ICUV). Исследование выполнено Фондом Демократические инициативы имени Ильи Кучерива совместно с Центром политической социологии в течение 5-15 июня 2023 года.

Методом face-to-face был опрошен 2001 год респондент в возрасте от 18 лет. Выборка многоступенчатая с применением случайного отбора населенных пунктов на первых этапах и квотным отбором респондентов на конечном этапе. Выборочная совокупность воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года.

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