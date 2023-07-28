77% украинцев полностью уверены в победе Украины в войне

Украинцы демонстрируют высокую веру в победу в войне с Россией: три четверти граждан полностью уверены в украинской победе.

Источник: результаты социологического опроса Международного центра украинской победы (ICUV), проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива и Центром политической социологии, обнародованные "Опорой"

Детали: 77% респондентов полностью уверены в победе Украины, 16% – скорее верят в победу.

При этом для 70% граждан победой будет освобождение от врага всех оккупированных территорий Украины.

Реклама:

Для 60% опрошенных важными показателями победы также будет возвращение всех пленных и депортированных, для 51% – наказание военных преступников.

36% опрошенных согласны на некоторые уступки, но это не касается отказа от части территорий, а также от вступления Украины в НАТО и ЕС как уступки России.

Идею "мира любой ценой" поддерживает только 6% украинских граждан Украины.

ВИДЕО ДНЯ

54% опрошенных из возможных гарантий безопасности выбрали именно вступление в НАТО. Наиболее популярной альтернативой для вступления в Альянс является соглашение о стратегическом оборонном сотрудничестве с несколькими странами-членами НАТО, такую идею поддерживает 16%.

Справка: Опрос проведен по аналитическим наработкам и по заказу Международного центра украинской победы (ICUV). Исследование выполнено Фондом Демократические инициативы имени Ильи Кучерива совместно с Центром политической социологии в течение 5-15 июня 2023 года.

Методом face-to-face был опрошен 2001 год респондент в возрасте от 18 лет. Выборка многоступенчатая с применением случайного отбора населенных пунктов на первых этапах и квотным отбором респондентов на конечном этапе. Выборочная совокупность воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года.