Майже 80% українців вважають всіх росіян відповідальними за війну – опитування

Абсолютна більшість українців, або 78% вважать всіх російських громадян відповідальними за військову агресію Росії проти України.

Джерело: результати соціологічного опитування Міжнародного центру української перемоги (ICUV), проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва й Центром політичної соціології, оприлюднені "Опорою"

Деталі: При цьому 57% респондентів з числа опитаних хочуть бачити покараними усіх, хто мав прямий стосунок до планування, схвалення, організації та скоєння воєнних злочинів.

Також 95% респондентів очікують від держави, що вона буде добиватися від Росії виплати компенсації за завдані збитки під час війни. Проте вірять у можливість реального отримання репарацій лише 40% населення.

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Довідково: Опитування методом face-to-face було проведено протягом 5-15 червня 2023 року. Загалом було опитано 2001 респондентів віком від 18 років.

Вибірка є багатоступеневою із застосуванням випадкового відбору населених пунктів на перших етапах та квотним відбором респондентів на кінцевому етапі. Вибіркова сукупність відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року.

Опитування проведене за аналітичними напрацюваннями й на замовлення Міжнародного центру української перемоги (ICUV). Дослідження виконане фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології.