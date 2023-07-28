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Почти 80% украинцев считают всех россиян ответственными за войну – опрос

Станислав ПогориловПятница, 28 июля 2023, 14:23
Почти 80% украинцев считают всех россиян ответственными за войну – опрос
фото: Getty Images

Абсолютное большинство украинцев, или 78%, считают всех российских граждан ответственными за военную агрессию России против Украины.

Источник: результаты социологического опроса Международного центра украинской победы (ICUV), проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива и Центром политической социологии, обнародованные "Опорой"

Детали: При этом 57% респондентов из числа опрошенных хотят видеть наказанными всех, кто имел прямое отношение к планированию, одобрению, организации и совершению военных преступлений.

Также 95% респондентов ожидают от государства, что оно будет добиваться от России выплаты компенсации за нанесенный ущерб во время войны. Однако верят в возможность реального получения репараций только 40% населения.

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Справочно: Опрос методом face-to-face был проведен в течение 5-15 июня 2023 года. В целом был опрошен 2001 год респондент в возрасте от 18 лет.

Выборка многоступенчата с применением случайного отбора населенных пунктов на первых этапах и квотным отбором респондентов на конечном этапе. Выборочная совокупность воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года.

Опрос проведен по аналитическим наработкам и по заказу Международного центра украинской победы (ICUV). Исследование выполнено фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии.

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Темы: опросУкраинаРосcиявойна
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