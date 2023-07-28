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Почти 80% украинцев считают всех россиян ответственными за войну – опрос

Станислав ПогориловПятница, 28 июля 2023, 14:23
Почти 80% украинцев считают всех россиян ответственными за войну – опрос
фото: Getty Images

Абсолютное большинство украинцев, или 78%, считают всех российских граждан ответственными за военную агрессию России против Украины.

Источник: результаты социологического опроса Международного центра украинской победы (ICUV), проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива и Центром политической социологии, обнародованные "Опорой"

Детали: При этом 57% респондентов из числа опрошенных хотят видеть наказанными всех, кто имел прямое отношение к планированию, одобрению, организации и совершению военных преступлений.

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Также 95% респондентов ожидают от государства, что оно будет добиваться от России выплаты компенсации за нанесенный ущерб во время войны. Однако верят в возможность реального получения репараций только 40% населения.

Справочно: Опрос методом face-to-face был проведен в течение 5-15 июня 2023 года. В целом был опрошен 2001 год респондент в возрасте от 18 лет.

Выборка многоступенчата с применением случайного отбора населенных пунктов на первых этапах и квотным отбором респондентов на конечном этапе. Выборочная совокупность воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года.

ВИДЕО ДНЯ

Опрос проведен по аналитическим наработкам и по заказу Международного центра украинской победы (ICUV). Исследование выполнено фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии.

Темы: опросУкраинаРосcиявойна
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