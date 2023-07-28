Зброя Перемоги: десантники показали, як "вишивають" на німецькій БМП Marder

Десантники поділилися враженнями від роботи на наданій Німеччиною БМП Marder 1А3.

Джерело: відео, оприлюднене пресслужбою командування ДШВ

Деталі: Німецька бойова машина піхоти Marder стоїть на озброєні в Десантно-штурмових військах Збройних сил України.

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Вона має шестициліндровий дизельний "всеядний" двигун, розповідає боєць-десантник.

Максимальна швидкість, яку розвиває БМП, – 65 км/г по шосе, 30-45 кіломерів – по пересіченій місцевості.

З озброєння – 20-мм МК-20 нарізна автоматична гармата зі скорострільністю 1000/1200 набоїв за хвилину.

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Як пояснює боєць ДШВ, серед плюсів цієї техніки – зручність, яка враховувалася при проєктуванні: "у машині не кидає зі сторони в сторону, десантники доїжджають живі та неушкоджені".

"Місце механіка-водія, можна сказати, як трон у порівняні з БМП-1, БМП-2", – зізнається десантник, додаючи: було би кораще, щоб воїни ДШВ отримали більше такої техніки.