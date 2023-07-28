Оружие Победы: десантники показали, как "вышивают" на немецкой БМП Marder

Десантники поделились впечатлениями от работы на предоставленной Германией БМП Marder 1А3.

Источник: видео, обнародованное пресс-службой командования ДШВ

Детали: Немецкая боевая машина пехоты Marder стоит на вооружении в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных сил Украины.

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Она имеет шестицилиндровый дизельный "всеядный" двигатель, рассказывает боец-десантник.

Максимальная скорость, которую развивает БМП, - 65 км/ч по шоссе, 30-45 километров - по пересеченной местности.

Из вооружения - 20-мм МК-20 нарезная автоматическая пушка со скорострельностью 1000/1200 патронов в минуту.

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Как объясняет боец ДШВ, среди плюсов этой техники - удобство, которое учитывалось при проектировании: "в машине не бросает из стороны в сторону, десантники доезжают живые и невредимые".

"Место механика-водителя, можно сказать, как трон по сравнению с БМП-1, БМП-2", - признается десантник, добавляя: было бы лучше, чтобы воины ДШВ получили больше такой техники.