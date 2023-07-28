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Рівненського військкома, який побив підлеглого, арештували

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 28 липня 2023, 15:50
Рівненського військкома, який побив підлеглого, арештували
фото дбр

Суд обрав запобіжний захід керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергію Луцюку у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Джерело: пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, пресслужба Офісу генпрокурора, пресслужба Державного бюро розслідувань

Дослівно прокуратура: "За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якого підозрюють у перевищенні влади чи службових повноважень, вчинених  в умовах воєнного стану (ч. 2 ст.28 ч.5 ст.426-1 КК України)".

 Деталі: За версією слідства, він завдав підлеглому кілька ударів битою та принижував за те, що той хотів повідомити правоохоронців про злочинну діяльність своїх "шефів". Колега посадовця із районного ТЦК знімав те, що відбувалось, на відео.

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У разі доведення вини обласному військкому загрожуватиме від 9 до 12 років позбавлення волі.

Передісторія: 

  • 27 липня в розпорядження УП потрапило відео із побиттям з телефона Луцюка. Йому повідомили про підозру. ДБР повідомляє, що під час обшуку у керівника Рівненського районного ТЦК та СП вилучили "8 пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном, знаряддя для вживання наркотичних речовин". 

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Теми: Офіс генпрокурораДБРТЦКРівненська область
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