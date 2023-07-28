Ровенского военкома, который избил подчиненного, арестовали

Суд избрал меру пресечения руководителю Ривненского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергею Луцюку в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Источник: пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона, пресс-служба Офиса генпрокурора, пресс-служба Государственного бюро расследований

Дословно прокуратура: "При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога руководителю Ривненского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которого подозревают в превышении власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ч. 2 ст.28 ч.5 ст.426-1 УК Украины)".

Детали: По версии следствия, он нанес подчиненному несколько ударов битой и унижал за то, что тот хотел сообщить правоохранителям о преступной деятельности своих "шефов". Коллега чиновника из районного ТЦК снимал происходящее на видео.

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В случае доказательства вины областному военкома грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.

Предыстория:

27 июля в распоряжение УП попало видео с избиением с телефона Луцюка. Ему сообщено о подозрении. ГБР сообщает, что во время обыска у руководителя Ровенского районного ТЦК и СП изъяли "8 пакетов с белым веществом, которое может быть амфетамином, орудия для употребления наркотических веществ".