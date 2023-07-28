В ОГП назвали причину вибуху в Оленівці: росіяни використали термобаричний гранатомет

Вибух на тимчасово окупованій території у виправній колонії в смт Оленівка, де знаходилися українські військовополонені, рік тому був спричинений застосуванням реактивного термобаричного гранатомета.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Управління інформаційної політики Офісу генерального прокурора

Деталі: У кримінальному провадженні, розпочатому 29 липня 2022 року після нічного теракту росіян, досліджуються факти загибелі внаслідок вибуху та отримання поранень різного ступеню тяжкості у період часу з 22.00 год. 28.07.2022 по 01.00 год. 29.07.2022 військовослужбовцями Сил оборони України, що утримувалися на території колишньої виправної колонії № 120 в Оленівці.

В ході досудового розслідування проведено комплексну експертизу зброї та слідів і обставин її використання. Згідно з висновком експертизи - вибух було спричинено внаслідок застосування реактивного термобаричного гранатомета, – зазначають в ОГП.

Також в Офісі генпрокурора поінформували, що за результатами проведених судових молекулярно-генетичних експертиз було ідентифіковано 33 особи з числа загиблих внаслідок вибуху в колонії Оленівки, тіла яких повернуто на підконтрольну Україні територію. Наразі триває ідентифікація інших 24 повернутих тіл, які могли перебувати у цій колонії, та проводяться відносно них відповідні експертизи.

Окрім того, наразі допитано як потерпілих 13 військовослужбовців, яких вдалося повернути на підконтрольну Україні територію і які утримувалися в одному із приміщень колишньої виправної колонії, де стався вибух.

Додатково: 28 липня СБУ та ОГП повідомили, що оголосила підозру ексочільнику Оленівської колонії, який причетний до катування більше 100 воїнів ЗСУ.

За даними слідства, керівник так званої "Волноваської виправної колонії" в Оленівці та підпорядковані йому співробітники, зокрема молодший інспектор відділу нагляду та безпеки, всупереч нормам міжнародного гуманітарного права жорстоко поводилися з військовополоненими ЗСУ.

Обидва зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій території на сході України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

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