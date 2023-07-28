В ОГП назвали причину взрыва в Еленовке: РФ использовала термобарический гранатомет

Взрыв на временно оккупированной территории в исправительной колонии в пгт Еленовка, где находились украинские военнопленные, год назад был вызван применением реактивного термобарического гранатомета.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Управление информационной политики Офиса генерального прокурора

Детали: В уголовном производстве, начатом 29 июля 2022 года после ночного теракта россиян, исследуются факты гибели в результате взрыва и получения ранений различной степени тяжести в период времени с 22.00 ч. 28.07.2022 по 01.00 час. 29.07.2022 военнослужащими Сил обороны Украины, которые содержались на территории бывшей исправительной колонии № 120 в Еленовке.

В ходе досудебного расследования проведена комплексная экспертиза оружия и следов и обстоятельств его использования. Согласно заключению экспертизы - взрыв был вызван в результате применения реактивного термобарического гранатомета, - отмечают в ОГП.

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Также в Офисе генпрокурора проинформировали, что по результатам проведенных судебных молекулярно-генетических экспертиз было идентифицировано 33 человека из числа погибших в результате взрыва в колонии Еленовки, тела которых возвращены на подконтрольную Украине территорию. Сейчас продолжается идентификация других 24 возвращенных тел, которые могли находиться в этой колонии, и проводятся в отношении них соответствующие экспертизы.

Кроме того, сейчас допрошены в качестве потерпевших 13 военнослужащих, которых удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию и которые содержались в одном из помещений бывшей исправительной колонии.

Дополнительно: 28 июля СБУ и ОГП сообщили, что объявили подозрение экс-руководителю Еленовской колонии, который причастен к пыткам более 100 воинов ВСУ.

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По данным следствия, руководитель так называемой "Волновахской исправительной колонии" в Еленовке и подчиненные ему сотрудники, в частности младший инспектор отдела надзора и безопасности, вопреки нормам международного гуманитарного права жестоко обращались с военнопленными ВСУ.

Оба злоумышленника скрываются от правосудия на временно оккупированной территории на востоке Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности.

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