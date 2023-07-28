В Rheinmetall повідомили, коли розпочнуть ремонтувати "Леопарди" в Україні

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер повідомив, що концерн планує розпочати роботу новоствореного ремонтного центру в Україні для танків "Леопард" після "літніх канікул".

Джерело: Армін Паппергер в інтерв'ю виданню Spiegel, передає "Європейська правда"

Деталі: За його словами, компанія "вже готує українців у Німеччині для цієї роботи", а розпочати роботу ремонтного центру планують після літніх канікул.

Зазначається, що ремонтний центр в Україні дозволить скоротити відстань, на яку доводиться транспортувати танки та іншу військову техніку.

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Як відомо, Rheinmetall створює виробниче підприємство в Україні разом з українською державною компанією "Укроборонпром" і матиме в ньому мажоритарний пакет акцій. З виробничої лінії в Україні сходитимуть боєприпаси, бронемашини, а також основні бойові танки Panther.

Згодом планується, що завод вироблятиме до 400 бойових танків на рік та ремонтуватиме бронемашини Fuchs. На початку липня повідомлялось, що спільне підприємство відкриється протягом наступних 12 тижнів.

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