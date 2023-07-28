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В Rheinmetall сообщили, когда начнут ремонтировать "Леопарды" в Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 28 июля 2023, 17:03
В Rheinmetall сообщили, когда начнут ремонтировать Леопарды в Украине
Фото: Getty Images

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что концерн планирует начать работу ремонтного центра в Украине для танков "Леопард" после "летних каникул".

Источник: Армин Паппергер в интервью изданию Spiegel, передает "Европейская правда"

Детали: По его словам, компания "уже готовит украинцев в Германии для этой работы", а начать работу ремонтного центра планируют после летних каникул.

Отмечается, что ремонтный центр в Украине позволит сократить расстояние, на которое приходится транспортировать танки и другую военную технику.

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Как известно, Rheinmetall создает производственное предприятие в Украине вместе с украинской государственной компанией "Укроборонпром" и будет иметь в нем мажоритарный пакет акций. С производственной линии в Украине будут сходить боеприпасы, бронемашины, а также основные боевые танки Panther.

Впоследствии планируется, что завод будет производить до 400 боевых танков в год и ремонтировать бронемашины Fuchs. В начале июля сообщалось, что совместное предприятие откроется в течение следующих 12 недель.

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Темы: оружиеГерманияУкраинавойна
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