В Rheinmetall сообщили, когда начнут ремонтировать "Леопарды" в Украине
Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер сообщил, что концерн планирует начать работу ремонтного центра в Украине для танков "Леопард" после "летних каникул".
Источник: Армин Паппергер в интервью изданию Spiegel, передает "Европейская правда"
Детали: По его словам, компания "уже готовит украинцев в Германии для этой работы", а начать работу ремонтного центра планируют после летних каникул.
Отмечается, что ремонтный центр в Украине позволит сократить расстояние, на которое приходится транспортировать танки и другую военную технику.
Как известно, Rheinmetall создает производственное предприятие в Украине вместе с украинской государственной компанией "Укроборонпром" и будет иметь в нем мажоритарный пакет акций. С производственной линии в Украине будут сходить боеприпасы, бронемашины, а также основные боевые танки Panther.
Впоследствии планируется, что завод будет производить до 400 боевых танков в год и ремонтировать бронемашины Fuchs. В начале июля сообщалось, что совместное предприятие откроется в течение следующих 12 недель.
Что предшествовало:
- Ранее Паппергер прокомментировал заявления представительницы МИД России Марии Захаровой, которая назвала будущий завод концерна в Украине "законной целью", заверив, что от планов создания завода в Украине не отказывается, а также планирует защитить его от атак с помощью систем противовоздушной обороны собственного производства.
- Немецкая компания ожидает подписания контрактов на создание еще двух совместных предприятий – по производству боеприпасов и противовоздушной обороны.