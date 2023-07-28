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Під Самарою на НПЗ підірвали вибуховий пристрій – російський депутат

Олена РощінаП'ятниця, 28 липня 2023, 17:13
Під Самарою на НПЗ підірвали вибуховий пристрій – російський депутат
Куйбишевський НПЗ під Самарою на Google Maps

На території Куйбишевського нафтопереробного заводу у російському місті Самара 28 липня стався вибух.

Джерело: депутат Держдуми РФ Олександр Хінштейн у Telegram, Baza

Деталі: За попередньою версією, на території Куйбишевського нафтопереробного заводу "було закладено вибуховий пристрій", написав Хінштейн.

За його даними, ані серйозних руйнувань, ані постраждалих немає.

Baza, не називаючи своїх джерел, пише, що вибух на заводі в Самарській області влаштував співробітник підприємства. Він заклав саморобний вибуховий пристрій у занедбаній будівлі одного з цехів.

Чоловік, який працював на НПЗ електриком, заходив на територію заводу із пакетом, а вийшов уже без. За попередніми даними, в одній із будівель він заклав саморобний вибуховий пристрій розміром 20*40 сантиметрів. Судячи з камер, із території заводу Сергій виходив останнім.

За попередніми даними, після вибуху чоловік спробував виїхати до Казахстану, але його затримали на кордоні.

Чоловік, який нібито влаштував вибух на Куйбишевському НПЗ
Чоловік, який нібито влаштував вибух на Куйбишевському НПЗ
Baza

Як пише Baza, це 42-річний уродженець України Сергій О. Чоловік народився в українському місті Ізяслав, але проживав і був зареєстрований у Тюмені (РФ).

Теми: Росіявибух
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