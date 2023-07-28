Под Самарой на НПЗ подорвали взрывное устройство – российский депутат
На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в российском городе Самара 28 июля произошел взрыв.
Источник: депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в Telegram, Baza
Детали: По предварительной версии, на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода "было заложено взрывное устройство", написал Хинштейн.
По его данным, ни серьезных разрушений, ни пострадавших нет.
Baza, не называя своих источников, пишет, что взрыв на заводе в Самарской области устроил сотрудник предприятия. Он заложил самодельное взрывное устройство в заброшенном здании одного из цехов.
Мужчина, который работал на НПЗ электриком, заходил на территорию завода с пакетом, а вышел уже без. По предварительным данным в одном из зданий завода он заложил СВУ размером 20*40 сантиметров. Судя по камерам, с территории завода Сергей выходил последним.
По предварительным данным, после взрыва мужчина попытался уехать в Казахстан, но был задержан на границе.
Как пишет Baza, это 42-летний уроженец Украины Сергей О. Мужчина родился в украинском городе Изяслав, но проживал и был зарегистрирован в Тюмени (РФ).