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Под Самарой на НПЗ подорвали взрывное устройство – российский депутат

Елена РощинаПятница, 28 июля 2023, 17:13
Под Самарой на НПЗ подорвали взрывное устройство – российский депутат
Куйбышевский НПЗ под Самарой на Google Maps

На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в российском городе Самара 28 июля произошел взрыв.

Источник: депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в Telegram, Baza

Детали: По предварительной версии, на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода "было заложено взрывное устройство", написал Хинштейн.

По его данным, ни серьезных разрушений, ни пострадавших нет.

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Baza, не называя своих источников, пишет, что взрыв на заводе в Самарской области устроил сотрудник предприятия. Он заложил самодельное взрывное устройство в заброшенном здании одного из цехов.

Мужчина, который работал на НПЗ электриком, заходил на территорию завода с пакетом, а вышел уже без. По предварительным данным в одном из зданий завода он заложил СВУ размером 20*40 сантиметров. Судя по камерам, с территории завода Сергей выходил последним.

По предварительным данным, после взрыва мужчина попытался уехать в Казахстан, но был задержан на границе.

ВИДЕО ДНЯ
 
Мужчина, который якобы устроил взрыв на Куйбышевском НПЗ
Baza

Как пишет Baza, это 42-летний уроженец Украины Сергей О. Мужчина родился в украинском городе Изяслав, но проживал и был зарегистрирован в Тюмени (РФ).

Темы: Росcиявзрыв
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