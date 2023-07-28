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На одному квадратному метрі, де йде наступ, ворог залишив до 4 мін – МВС

Валентина РоманенкоП'ятниця, 28 липня 2023, 18:24
На одному квадратному метрі, де йде наступ, ворог залишив до 4 мін – МВС
Ігор Клименко. фото МВС

Ворог дуже щільно замінував території, на яких із червня Сил оборони України ведуть наступальні дії.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ми звісно розуміємо: чим більше ворог стоїть на тій чи іншій території, тим більша щільність мінування. Дві-три-чотири міни на одному квадратному метрі – це те, що ми маємо зараз на територіях, де ми здійснюємо наступальні дії.

Тому ідемо повільно, маємо берегти наших людей. Звісно, після цього ми маємо берегти техніку, щоб продавити ворога.

Ми розуміємо, з чим маємо справу, з яким щільним замінуванням ми зітштовхнулися з часу початку цих бойових дій у червні".

Деталі: Загалом на деокупованих Силами оборони територіях, за словами Клименка, наразі розміновано 130 тисяч квадратних кілометрів.

Із землі та води сапери витягли та знешкодили 665 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Теми: контрнаступрозмінуванняМВС
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