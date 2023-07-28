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На одном квадратном метре, где идет наступление, враг оставил до 4 мин – МВД

Валентина РоманенкоПятница, 28 июля 2023, 18:24
На одном квадратном метре, где идет наступление, враг оставил до 4 мин – МВД
Игорь Клименко. фото МВД

Враг очень плотно заминировал территории, на которых с июня Силы обороны Украины ведут наступательные действия.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Мы конечно понимаем: чем дольше враг стоит на той или иной территории, тем больше плотность минирования. Две-три-четыре мины на одном квадратном метре - это то, что мы имеем сейчас на территориях, где мы осуществляем наступательные действия.

Поэтому идем медленно, должны беречь наших людей. Конечно, после этого мы должны беречь технику, чтобы продавить врага.

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Мы понимаем, с чем имеем дело, с каким плотным заминированием мы столкнулись со времени начала этих боевых действий в июне".

Детали: Всего на деоккупированных Силами обороны территориях, по словам Клименко, на данный момент разминировано 130 тысяч квадратных километров.

Из земли и воды саперы извлекли и обезвредили 665 тысяч взрывоопасных предметов.

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Темы: контрнаступлениеразминированиеМВД
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