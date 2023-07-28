Катар приєднався до Формули миру Зеленського

Катар буде разом з Україною реалізовувати так звану Формулу миру, запропоновану президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні у п'ятницю

Деталі: Повідомляється, що у п'ятницю у Києві з візитом був прем’єр-міністр Катару шейх Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані. Він мав "дуже плідні" переговори з українським президентом.

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Пряма мова Зеленського: "Найважливіше – Катар буде з нами в реалізації Формули миру, приєднується до спільних глобальних зусиль. Домовилися про співпрацю для повернення українських дітей, які були депортовані в Росію. Обговорили ситуацію навколо Чорноморської зернової ініціативи…

Дякую Катару за відповідальну позицію".