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Катар приєднався до Формули миру Зеленського

Євген КізіловП'ятниця, 28 липня 2023, 20:03
Катар приєднався до Формули миру Зеленського
Володимир Зеленський і Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані

Катар буде разом з Україною реалізовувати так звану Формулу миру, запропоновану президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні у п'ятницю

Деталі: Повідомляється, що у п'ятницю у Києві з візитом був прем’єр-міністр Катару шейх Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані. Він мав "дуже плідні" переговори з українським президентом.

Пряма мова Зеленського: "Найважливіше – Катар буде з нами в реалізації Формули миру, приєднується до спільних глобальних зусиль. Домовилися про співпрацю для повернення українських дітей, які були депортовані в Росію. Обговорили ситуацію навколо Чорноморської зернової ініціативи…

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Дякую Катару за відповідальну позицію".

Теми: війнамирсвітЗеленський
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