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Катар присоединился к Формуле мира Зеленского

Евгений КизиловПятница, 28 июля 2023, 20:03
Катар присоединился к Формуле мира Зеленского
Владимир Зеленский и Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани и Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани

Катар будет вместе с Украиной реализовывать так называемую Формулу мира, предложенную президентом Владимиром Зеленским.

Источник: Зеленский в своем вечернем видеообращении в пятницу

Детали: Сообщается, что в пятницу в Киеве с визитом был премьер-министр Катара шейх Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани. Он имел "очень плодотворные" переговоры с украинским президентом.

Прямая речь Зеленского: "Самое важное - Катар будет с нами в реализации Формулы мира, присоединяется к совместным глобальным усилиям. Договорились о сотрудничестве для возвращения украинских детей, которые были депортированы в Россию. Обсудили ситуацию вокруг Черноморской зерновой инициативы...

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Спасибо Катару за ответственную позицию".

Темы: войнамирмирЗеленский
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