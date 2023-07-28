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Зеленський: Наші міжнародники готують вагомі рішення для України та її воїнів

Євген КізіловП'ятниця, 28 липня 2023, 20:15
Зеленський: Наші міжнародники готують вагомі рішення для України та її воїнів
володимир зеленський, Getty Images

Українські дипломати готують "доволі вагомі рішення" для збройних сил України.

Джерело: Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні у п'ятницю

Пряма мова: "Наші міжнародники готують доволі вагомі рішення для України, для наших воїнів. Робимо максимум зараз, робимо це непублічно – щоб результати наших воїнів, які побачать усі, теж могли стати максимальними".

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Деталі: Президент не розкрив деталі рішень.

Теми: ЗеленськийЗбройні силивійнасвіт
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