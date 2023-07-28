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Зеленский: Наши международники готовят весомые решения для Украины и ее воинов

Евгений КизиловПятница, 28 июля 2023, 20:15
Зеленский: Наши международники готовят весомые решения для Украины и ее воинов
Владимир Зеленский, Getty Images

Украинские дипломаты готовят "довольно весомые решения" для вооруженных сил Украины.

Источник: Зеленский в своем вечернем видеообращении в пятницу

Прямая речь: "Наши международники готовят довольно весомые решения для Украины, для наших воинов. Делаем максимум сейчас, делаем это непублично - чтобы результаты наших воинов, которые увидят все, тоже могли стать максимальными".

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Детали: Президент не раскрыл детали решений.

Темы: ЗеленскийВооруженные силывойнамир
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