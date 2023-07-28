Зеленский: Наши международники готовят весомые решения для Украины и ее воинов
Пятница, 28 июля 2023, 20:15
Украинские дипломаты готовят "довольно весомые решения" для вооруженных сил Украины.
Источник: Зеленский в своем вечернем видеообращении в пятницу
Прямая речь: "Наши международники готовят довольно весомые решения для Украины, для наших воинов. Делаем максимум сейчас, делаем это непублично - чтобы результаты наших воинов, которые увидят все, тоже могли стать максимальными".
Детали: Президент не раскрыл детали решений.
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