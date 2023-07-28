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Окупанти викрали і катують працівника Запорізької АЕС – Енергоатом

Альона Мазуренко П'ятниця, 28 липня 2023, 20:27
Окупанти викрали і катують працівника Запорізької АЕС – Енергоатом
фото: Енергоатом

Російські окупанти викрали і взяли в полон інженера з охорони праці ЦТАВ тимчасово окупованої Запорізької АЕС Сергія Потинга. Чоловіка катують.

Джерело: Енергоатом

Дослівно: "Понад місяць тому, 23 червня 2023 року, загарбники викрали інженера з охорони праці ЦТАВ тимчасово окупованої Запорізької АЕС Сергія Потинга, який залишався в Енергодарі та працював на станції.

Його бачили у відділенні поліції, де росіяни тримають мешканців міста і працівників ЗАЕС".

Деталі: Енергоатом повідомляє, що чоловік перебуває у полоні окупантів, де регулярно піддається катуванням та фізичному насильству.

Після тортур загарбники щоразу відправляють інженера до лікарні, аби він не помер: "При цьому вони досі не висунули чоловікові жодних обвинувачень, проте продовжують знущання та репресії".

У тимчасово окупованому місті проживають близькі працівника АЕС, які підтверджують, що він наразі живий.

Енергоатом звертається до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом докласти максимальних зусиль та вжити всіх можливих заходів для звільнення усіх працівників ЗАЕС, яких тримають у полоні російські терористи.

Теми: ЗАЕСЕнергоатомвійна
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