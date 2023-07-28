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Оккупанты похитили и пытают работника Запорожской АЭС – Энергоатом

Алена МазуренкоПятница, 28 июля 2023, 20:27
Оккупанты похитили и пытают работника Запорожской АЭС – Энергоатом
фото: Энергоатом

Российские оккупанты похитили и взяли в плен инженера по охране труда ЦТАО временно оккупированной Запорожской АЭС Сергея Потинга. Мужчину пытают.

Источник: Энергоатом

Дословно: "Более месяца назад, 23 июня 2023 года, захватчики похитили инженера по охране труда ЦТАО временно оккупированной Запорожской АЭС Сергея Потинга, который оставался в Энергодаре и работал на станции.

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Его видели в отделении полиции, где россияне держат жителей города и работников ЗАЭС".

Детали: Энергоатом сообщает, что мужчина находится в плену оккупантов, где регулярно подвергается пыткам и физическому насилию.

После пыток захватчики каждый раз отправляют инженера в больницу, чтобы он не умер: "При этом они до сих пор не выдвинули мужчине никаких обвинений, однако продолжают издевательства и репрессии".

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Во временно оккупированном городе проживают близкие работника АЭС, которые подтверждают, что он пока жив.

Энергоатом обращается к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу с призывом приложить максимальные усилия и принять все возможные меры для освобождения всех работников ЗАЭС, которых держат в плену российские террористы.

Темы: ЗАЭСЭнергоатомвойна
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