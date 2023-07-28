До Грузії прибуде лайнер із РФ з прихильниками Путіна та війни на борту

До грузинського Батумі 31 липня прибуде круїзний лайнер Astoria Grande з російськими туристами. На борту будуть зірки, які підтримують вторгнення в Україну та армію окупантів.

Джерело: "Эхо Кавказа", "Європейська правда"

Деталі: Серед пасажирів Astoria Grande, який знову прибуде в Батумі, згадується учасник марафону "Zа Росію" на підтримку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, прихильник анексії Криму Росією і висування Путіна в президенти РФ у 2018 році, а також колишній соліст гурту Hi-Fi Мітя Фомін, проти якого Україна ввела санкції.

Також на лайнері очікується російський музичний гурт "Тестостерон", який виступав перед військовослужбовцями ЗС РФ у військовому госпіталі Міноборони Росії в Нижньому Новгороді, а також Семенівським полком у Москві.

Ще одним артистом на Astoria Grande буде білорус Дмитро Колдун, який давав концерт у так званій "ДНР" 2018 року і підтримує агресивну політику РФ.

Згідно з розкладом, лайнер вийде із Сочі 29 липня. Його пасажири можуть залишатися на судні до його відбуття з Батумі та не перетинати кордон Грузії.

27 липня лайнер Astoria Grande, на борту якого перебували російські туристи, прибув до грузинського Батумі. Після цього місцеві жителі вийшли на протест. Вони скандували "Російський корабель, йди на**й" та "Абхазія – це Грузія", а також принесли фотографії, що зображують Абхазію та події серпневої війни.

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