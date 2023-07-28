В Грузию прибудет лайнер из РФ со сторонниками Путина и войны на борту

В грузинский Батуми 31 июля прибудет круизный лайнер Astoria Grande с российскими туристами. На борту будут звезды, которые поддерживают вторжение в Украину и армию оккупантов.

Источник: "Эхо Кавказа", "Европейская правда"

Детали: Среди пассажиров Astoria Grande, который снова прибудет в Батуми, упоминается участник марафона "Zа Россию" в поддержку полномасштабного вторжения РФ в Украину, сторонник аннексии Крыма Россией и выдвижения Путина в президенты РФ в 2018 году, а также бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин, против которого Украина ввела санкции.

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Также на лайнере ожидается российская музыкальная группа "Тестостерон", которая выступала перед военнослужащими ВС РФ в военном госпитале Минобороны России в Нижнем Новгороде, а также Семеновским полком в Москве.

Еще одним артистом на Astoria Grande будет белорус Дмитрий Колдун, который давал концерт в так называемой "ДНР" в 2018 году и поддерживает агрессивную политику РФ.

Согласно расписанию, лайнер выйдет из Сочи 29 июля. Его пассажиры могут оставаться на судне до его отбытия из Батуми и не пересекать границу Грузии.

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27 июля лайнер Astoria Grande, на борту которого находились российские туристы, прибыл в грузинский Батуми. После этого местные жители вышли на протест. Они скандировали "Российский корабль, иди на**й" и "Абхазия – это Грузия", а также принесли фотографии, изображающие Абхазию и события августовской войны.

Напомним: