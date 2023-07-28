Окупанти поцілили в багатоповерхівку та будівлю СБУ у Дніпрі

Ввечері 28 липня російські окупанти поцілили у багатоповерхівку та будівлю СБУ в центрі Дніпра.

Джерело: президент Володимир Зеленський, глава МВС Ігор Клименко

Пряма мова Зеленського: "Дніпро. Вечір пʼятниці. Влучання в багатоповерхівку та будівлю СБУ. Знову російський ракетний терор.

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Оперативно провів розмови з СБУ, МВС, ДСНС, керівником ОВА.

Усі необхідні служби на місці. Швидко реагуємо й допомагаємо людям. Тримаємо ситуацію на контролі.

Зробимо все, щоб притягнути Росію до повного покарання за агресію й терор проти наших людей. Ця сволота відповідатиме. Зробимо все заради справедливості".

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Деталі: За словами Клименка, станом на 21:30 за медичною допомогою звернулися троє осіб.

На місці працюють рятувальники та поліцейські. Проводиться поквартирний обхід.

Місцеві Telegram-канали публікують фото та відео з місця ворожого обстрілу.

За інформацією "Української правди", окупанти пошкодили новий ЖК в центрі міста, де багато квартир все ще були незаселеними. Джерела УП також повідомили, що будівля СБУ давно пустує.