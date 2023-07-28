Оккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре
Вечером 28 июля российские оккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в центре Днепра.
Источник: президент Владимир Зеленский, глава МВД Игорь Клименко
Прямая речь Зеленского: "Днепр. Вечер пятницы. Попадание в многоэтажку и здание СБУ. Опять российский ракетный террор.
Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС, руководителем ОВА.
Все необходимые службы на месте. Быстро реагируем и помогаем людям. Держим ситуацию на контроле.
Сделаем все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против наших людей. Эта сволочь будет отвечать. Сделаем все ради справедливости".
Детали: По словам Клименко, по состоянию на 21:30 за медицинской помощью обратились три человека.
На месте работают спасатели и полицейские. Проводится поквартирный обход.
Местные Telegram-каналы публикуют фото и видео с места вражеского обстрела.
По информации "Украинской правды", оккупанты повредили новый ЖК в центре города, где многие квартиры все еще были незаселенными. Источники УП также сообщили, что здание СБУ давно пустует.