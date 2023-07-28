Оккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре

Вечером 28 июля российские оккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в центре Днепра.

Источник: президент Владимир Зеленский, глава МВД Игорь Клименко

Прямая речь Зеленского: "Днепр. Вечер пятницы. Попадание в многоэтажку и здание СБУ. Опять российский ракетный террор.

Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС, руководителем ОВА.

Реклама:

Все необходимые службы на месте. Быстро реагируем и помогаем людям. Держим ситуацию на контроле.

Сделаем все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против наших людей. Эта сволочь будет отвечать. Сделаем все ради справедливости".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: По словам Клименко, по состоянию на 21:30 за медицинской помощью обратились три человека.

На месте работают спасатели и полицейские. Проводится поквартирный обход.

Местные Telegram-каналы публикуют фото и видео с места вражеского обстрела.

По информации "Украинской правды", оккупанты повредили новый ЖК в центре города, где многие квартиры все еще были незаселенными. Источники УП также сообщили, что здание СБУ давно пустует.