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Оккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре

Алена МазуренкоПятница, 28 июля 2023, 21:39
Оккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре
фото: ГСЧС

Вечером 28 июля российские оккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в центре Днепра.

Источник: президент Владимир Зеленский, глава МВД Игорь Клименко

Прямая речь Зеленского: "Днепр. Вечер пятницы. Попадание в многоэтажку и здание СБУ. Опять российский ракетный террор.

Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС, руководителем ОВА.

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Все необходимые службы на месте. Быстро реагируем и помогаем людям. Держим ситуацию на контроле.

Сделаем все, чтобы привлечь Россию к полному наказанию за агрессию и террор против наших людей. Эта сволочь будет отвечать. Сделаем все ради справедливости".

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Детали: По словам Клименко, по состоянию на 21:30 за медицинской помощью обратились три человека.

На месте работают спасатели и полицейские. Проводится поквартирный обход.

Местные Telegram-каналы публикуют фото и видео с места вражеского обстрела.

По информации "Украинской правды", оккупанты повредили новый ЖК в центре города, где многие квартиры все еще были незаселенными. Источники УП также сообщили, что здание СБУ давно пустует.

Темы: Днепробстрел
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